وزير الدفاع: ما حدث في غزة خارج حسابات المنطق الإنساني

أكد الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن معرض "إيديكس" للصناعات الدفاعية أصبح منصة عالمية أمام الدول والشركات المنتجة لمنظومات التسليح والدفاع.

وقال "صقر"، خلال افتتاح معرض "إيديكس 2025"، بحضور الرئيس السيسي، الإثنين، إن المعرض يتيح فرصة لعرض أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات متطورة.

وأضاف: حذرنا من تداعيات الانسياق وراء منطق وغرور القوة بدلًا من السلام العادل والشامل الذي أكدت عليه مصر في مؤتمر شرم الشيخ للسلام عندما جمعت على أرضها الدول المؤمنة بالسلام لتوحيد الجهود لوقف حرب غزة وحقن الدماء بعد عامين خارج حسابات المنطق الإنساني.

وأوضح وزير الدفاع، أن انعقاد معرض "إيديكس 2025" في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحولات وصراعات متشابكة، يجعل الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجبًا لا يحتمل التهاون.

