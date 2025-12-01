شيحة: تاريخ الانتخابات سيؤرخ لمرحلتين "قبل وبعد تدخل الرئيس السيسي

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 شهد تطوراً جذرياً وغير مسبوق، مشيراً إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في العملية الانتخابية قد أعاد الثقة في الحياة السياسية.

قال "شيحة"، خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، إنه يتابع الانتخابات منذ عام 1924، ويدرك أن متغيرًا جذريًا قد حدث، مؤكداً: "سوف نؤرخ في مراحل قادمة لمرحلتين: ما قبل تدخل الرئيس وما بعد تدخله".

وأشار إلى أن المشهد الحالي وما شهدته المرحلة الأولى من إبطال للانتخابات في نحو 49 دائرة حتى الآن يعكس خطوات غير مسبوقة.

وأضاف أن "التويته"، التي كتبها الرئيس السيسي في السابع عشر من نوفمبر منحت "غطاء سياسيًا غير مسبوق" للهيئة الوطنية للانتخابات وللمواطنين أنفسهم، ممن يتابعون العملية الانتخابية. وتابع موضحاً أن هذا التدخل "منح الثقة للجميع بعد أن فقدوها في المرحلة الأولى"، وأعادها لقطاع كبير في المجتمع، مما سيعكس الرغبة في المشاركة بعد أن أدركوا وجود إرادة سياسية لنزاهة العملية الانتخابية.

وتابع شيحة حديثه عن المسار القضائي، مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية العليا كان بإمكانها رفض الطعون المقدمة من المرشحين المعلن فوزهم في 24 دائرة، لكنها اتخذت قراراً بإحالتها لمحكمة النقض.

وأوضح أن محكمة النقض لديها إمكانيات وأدوات تمكنها من إصدار أحكامها في النظر خلال ستين يوماً في تلك الطعون، معتبراً هذه الإجراءات سريعة ودرجات قضائية متدرجة وحاسمة وفي وقت قياسي.

وعلى المستوى السياسي قال شيحة إن المشهد مرتبك، ومن غير المسبوق ألا نعلم مواعيد الانتخابات بدقة، ولأول مرة يكون لدينا توقعات بأن النتيجة قد تتغير.

وعن المرحلة الثانية، أضاف أنه رأى عدداً من الطعون والأوراق، وعلى الرغم من أن التجاوزات فيها أقل كثيراً، فلديه ملاحظة بخصوص "أن بعض المعاونين للقضاة المشرفين في اللجان يرتكبون حماقات شديدة جداً"، ولفت إلى أنه رأى ذلك في دائرة فاقوس على سبيل المثال، مشدداً على ضرورة أن يكون المعاونون محل ثقة، وأن يكونوا بمنأى عن أي مصالح أو ارتباطات بالمرشحين.

واختتم شيحة بالتأكيد على أن المشهد السياسي برمته يحتاج إلى إصلاح، وأن الانتخابات كانت فرصة مهمة "أتاحت لكل الأحزاب السياسية والمشاركين في الرأي العام أن يلتحموا بالجمهور"، وهو ما أحدث "إحياءً للحياة السياسية" بعد أن أعادت المحاكم الروح لها بإجراءاتها الحاسمة.