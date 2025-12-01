طقس الـ5 أيام.. تراجع حرارة وأمطار وبرودة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 حتى السبت 6 ديسمبر 2025.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط.

وتابعت: "درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 22 و24 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبين 24 و25 درجة على السواحل الشمالية، بينما تصل إلى 30 درجة على جنوب البلاد. ويكون الطقس باردا في الصباح الباكر وبارداً في أول الليل وشديد البرودة في آخره، مع انخفاضات واضحة في درجات الحرارة الصغرى لتسجل 10 إلى 15 درجة على معظم الأنحاء".

وأشارت الهيئة إلى تتكون شبورة مائية كثيفة أحياناً من الساعة الثانية حتى التاسعة صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وقد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأضافت الهيئة، تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء، إلى جانب نشاط محدود للرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة بدءاً من الثلاثاء وحتى السبت.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: