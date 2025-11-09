كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهد قصر عابدين مساء أمس السبت ارقى احتفالية ملكية بالعالم وهي مراسم الـ"جراند بول" الملكي للأمراء والأميرات تحت رعاية البير الثاني أمير موناكو والتي يتم نقلها للمرة الأولى في التاريخ خارج أوروبا لتقام في قلب القاهرة بحضور نخبة من الوزراء ونجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع بمصر ومختلف دول العالم.

شارك في مراسم احتفالية "الجراند بول" الملكي من الوزراء د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزوجته، د.غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة، وزير الخارجية السابق سامح شكري وزوجته ود.عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزوجته، د.محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وزوجته، د.خالد عبدالغفار وزير الصحة وزوجته، د.شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وزوجته، د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، د. هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة.

كما تواجد من نجمات الفن يسرا، يارا السكري، نرمين الفقي، ريهام حجاج التي حضرت بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، جومانا مراد وزوجها.

ومن صناع الإعلام تواجد د.طارق نور رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، أيمن عباس، الإعلاميات هالة سرحان وسهير جودة وبوسي شلبي ومن قيادات العمل المدني والتطوعي د.عواطف سراج الدين والنائبة د.صبورة السيد، سامية أبو الفتوح وزينات الشال ود.سامر يوسف.

كما تواجد مانويل كولاس دي لا روش رئيس مؤسسة "عالم أفضل" التي تنظم فعالياتها في مهرجاني كان وفينيسيا السينمائيين وسيدة المجتمع الهولندية نارسيسا فيرس وأيقونة سلسلة أفلام جيمس بوند إريكا بوتشينكو والإعلامية الفرنسية الشهيرة نعومي ماسانجو بالإضافة إلى تواجد نادر من أفراد الأسر الملكية الأوروبية، ونجوم هوليوود، وأهم الأصوات الفنية والأوبرالية في العالم، عدد من الفنانين ومشاهير المجتمع بأوروبا وآسيا.

كان فى استقبال ضيوف الجراند بول والوفود من أوروبا واسيا لاعب التنس المصري العالمي أنور الكموني مؤسس حملة مانحي الأمل العالمية والمهندسة رباب عبدالعاطي "روزا" منظمة الحفل الملكي بقصر عابدين والتي تم تكريمها من "الجراند بول " لدورها في إنجاح الاحتفالية وكريمتها حبيبة سامر ومحمد الدهشوري "سيلفر سكرين" الشريك الاستراتيجي والراعي الإعلامي وشيرين بدر.

وشهدت كواليس الجراند بول مشاركة النجمة يسرا برقصة ملكية خطفت انظار الضيوف، كما قام البرنس موريس بتقبيل يد الفنانة يارا السكري خلال المراسم، وخطفت ريهام حجاج الأنظار بفستان أحمر قدمت به رقصة وسط مراسم الاحتفال.