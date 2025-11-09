قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من معاينة جميع اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أنه تم توزيع القضاة على اللجان الفرعية، استعدادًا لبدء أعمالهم مع انطلاق التصويت صباح الغد.

وأوضح بنداري، خلال المؤتمر الصحفي للاستعدادات النهائية للمرحلة الأولى والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المرحلة تضم 70 دائرة انتخابية، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خمس فئات مختلفة من أوراق الاقتراع لتلبية احتياجات جميع الدوائر، بما يضمن سهولة وانسيابية العملية الانتخابية.

ونوه مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن المواطنين يمكنهم استخدام التطبيق الإلكتروني للهيئة للتعرف على لجانهم الانتخابية، تسهيلًا لممارسة حقهم الدستوري.

وأشار إلى أن الهيئة شهدت كثافة كبيرة في تصويت المصريين بالخارج، خاصة في الكويت، التي استمر فيها التصويت حتى الرابعة فجرًا في اليوم الأخير، مؤكدًا أن الهدف كان تمكين كل مصري بالخارج من المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

اقرأ أيضاً:

مراسلة "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يضلل التغطية الإعلامية لغزة

بمشاركة 415 فريقًا.. طب القوات المسلحة تحصد ذهبية المسابقة العالمية للهندسة الوراثية