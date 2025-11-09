إعلان

هل ستوقع غرامات على المواطنين غير المشاركين بانتخابات النواب؟

كتب- حسن مرسي:

06:32 م 09/11/2025

انتخابات مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن فكرة فرض غرامات على الناخبين غير المشاركين في انتخابات النواب غير موجودة على الإطلاق.

وقال بنداري، خلال المؤتمر الصحفي للاستعدادات النهائية للمرحلة الأولى والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إن دور الهيئة يقتصر على التوعية بأهمية المشاركة الدستورية، مشيرًا إلى أن المرشحين هم من يقنعون الناخبين عبر برامجهم دون أي ضغوط.

وأضاف أن الهيئة انتهت من معاينة كل اللجان في محافظات المرحلة الأولى.

وأشار إلى تسكين القضاة في اللجان الفرعية لمباشرة العمل فور بدء التصويت غدًا، مؤكدًا أن الاستعدادات تشمل ضمان حرية المواطن في ممارسة حقه الانتخابي.

وتابع بنداري قائلًا إن المرحلة الأولى تغطي 70 دائرة انتخابية كاملة.

وأكد تجهيز 5 مقاسات مختلفة من أوراق الاقتراع لتناسب كل دائرة، مشددًا على أن هذا الإجراء يضمن انسيابية العملية ويسهل سير التصويت بسلاسة تامة.

اقرأ أيضاً:

مراسلة "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يضلل التغطية الإعلامية لغزة

بمشاركة 415 فريقًا.. طب القوات المسلحة تحصد ذهبية المسابقة العالمية للهندسة الوراثية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 غرامات الانتخابات المشاركة في الانتخابات أحمد بنداري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. الأهلي والزمالك في السوبر المصري
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر