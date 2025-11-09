هل ستوقع غرامات على المواطنين غير المشاركين بانتخابات النواب؟

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن فكرة فرض غرامات على الناخبين غير المشاركين في انتخابات النواب غير موجودة على الإطلاق.

وقال بنداري، خلال المؤتمر الصحفي للاستعدادات النهائية للمرحلة الأولى والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إن دور الهيئة يقتصر على التوعية بأهمية المشاركة الدستورية، مشيرًا إلى أن المرشحين هم من يقنعون الناخبين عبر برامجهم دون أي ضغوط.

وأضاف أن الهيئة انتهت من معاينة كل اللجان في محافظات المرحلة الأولى.

وأشار إلى تسكين القضاة في اللجان الفرعية لمباشرة العمل فور بدء التصويت غدًا، مؤكدًا أن الاستعدادات تشمل ضمان حرية المواطن في ممارسة حقه الانتخابي.

وتابع بنداري قائلًا إن المرحلة الأولى تغطي 70 دائرة انتخابية كاملة.

وأكد تجهيز 5 مقاسات مختلفة من أوراق الاقتراع لتناسب كل دائرة، مشددًا على أن هذا الإجراء يضمن انسيابية العملية ويسهل سير التصويت بسلاسة تامة.

