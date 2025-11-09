انتهاء استعدادات محافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025



أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، انتهاء استعدادات محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الحالي.



وأكدت الوزيرة أن المحافظات اتخذت جميع الإجراءات اللوجستية والتنظيمية لتيسير العملية الانتخابية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، بما يضمن خروج الانتخابات في أجواء منظمة وآمنة تليق بالدولة المصرية.



وأوضحت أن الانتخابات ستُجرى على مرحلتين وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات؛ حيث تضم المرحلة الأولى 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.



أما المرحلة الثانية فتنطلق يومي 24 و25 نوفمبر الجاري في 13 محافظة، تشمل: القاهرة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.



وشددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع المحافظات وكافة الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية، مؤكدة أن المحافظات أنهت تجهيز المدارس المستخدمة كمقار اقتراع من حيث الإنارة والنظافة ورفع الإشغالات والصيانة وتوفير الخدمات الأساسية.



كما وجهت بتوفير كل سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، عبر تجهيز أماكن انتظار مظللة ومداخل مهيأة، مع توفير مصادر احتياطية للكهرباء لضمان سير عملية التصويت بسلاسة.



وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة فعّلت غرف عمليات ميدانية بجميع المحافظات، بالتنسيق مع مركز السيطرة الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي طارئ أو ملاحظة ميدانية.