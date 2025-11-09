كتب - محمد صلاح:

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع مبرمج بالوقت والتاريخ، ويعود إلى الشريحة الأولى مع أول دقيقة في كل شهر، بما يحقق عدالة في حساب الاستهلاك.

وأوضحت الشركة أن النظام الجديد يختلف عن العدادات القديمة التي كانت تحاسب المواطن من تاريخ مرور القارئ حتى مروره في الشهر التالي، بينما يعتمد العداد المسبوق الدفع على نظام إلكتروني مبرمج، ما يضمن دقة أعلى في المحاسبة.

مزايا عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن العدادات المسبوقة الدفع ساهمت في: رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء إلى نحو 92% وتقليل الخسائر المالية بالقطاع وترشيد الاستهلاك، نظرًا لأن المستهلك يمكنه متابعة رصيده لحظة بلحظة، مما يساعده على خفض استهلاكه وضمان تحصيل مستحقات الوزارة مقدمًا من خلال شحن الرصيد قبل الاستهلاك.

طريقة عمل العداد الكودي وشحن الكارت

وبيّنت الشركة أن العداد الجديد يقرأ بيانات الكارت المخصص له، والذي يتم شحنه بالقيمة النقدية المدفوعة عبر نظام برمجة خاص بكل موديل من العدادات.

ويتم شحن الكارت من خلال منافذ البيع المعتمدة التابعة لشركات توزيع الكهرباء المنتشرة بحسب التوزيع الجغرافي، كما يمكن الشحن بهندسة الكهرباء التابع لها المستهلك في المواعيد من الساعة 8 صباحًا حتى 12 منتصف الليل.

وأكدت الشركة أن العداد المسبوق الدفع ينبه المشترك عند اقتراب نفاد الرصيد، وذلك عند وصول الرصيد إلى 10 جنيهات من خلال إضاءة لمبة البيان وإصدار صوت خافت، كما يُصدر تنبيهًا آخر عند الوصول إلى 5 جنيهات.