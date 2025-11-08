إعلان

بعد صورة عم رشاد.. عمرو أديب: "ألبس الجلابية البلدي في هذه الحالة"

كتب : محمد عبدالناصر

03:54 م 08/11/2025

عمرو أديب

كتب- محمد عبدالناصر:

أثارت صورة لمواطن مصري يُدعى الحاج رشاد، وهو يرتدي الجلابية خلال زيارته للمتحف المصري الكبير، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي عمرو أديب، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": لو خيرتني ولو حررتني ولو ضمنت لي جزءًا من الرضا الاجتماعي، طبعًا ألبس الجلابية البلدي باللاسة الحرير والطاقية الصوف الإنجليزي بتاع مانشستر، قمة الراحة والأناقة.

وكانت الإعلامية سمر فودة، أثارت جدلًا بعد تعليقها على الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وبعد موجة من الانتقادات، قدمت فودة اعتذارها في منشور لاحق، قائلة: "أولًا، قبل أي شيء، أعتذر عن أي شيء قد مس قلوب المصريين بالسلب.. أعتذر للزوجين، فهم بالتأكيد فخر لنا جميعًا.. قمت بمسح البوست لأن الناس لم تتفهم وجهة نظري، وهو شيء مقبول ومتعارف عليه، فإرضاء الناس غاية لا تُدرك".

عمرو أديب عم رشاد المتحف المصري الكبير

إعلان

