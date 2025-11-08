كتب- محمد نصار:

يستعد قصر عابدين التاريخي، لاستضافة حفل ذا جراند بول (The Grand Ball) للمرة الأولى في مصر، بحضور رفيع المستوى يضم أمراء وأميرات ووجوهًا من الأسر النبيلة حول العالم.

ووفق ما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يُقام الحدث بتنظيم Noble Monte-Carlo ليجمع بين الأناقة والفخامة والتاريخ العريق في قلب القاهرة.

ويضع الحدث مصر على خريطة أشهر الاحتفالات الارستقراطية الدولية، مؤكدًا مكانتها كوجهة عالمية للثقافة والفن والتراث، ولتصبح ثاني دولة عربية تستضيف هذا المحفل الفريد.

