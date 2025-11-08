إعلان

حضور رفيع المستوى.. قصر عابدين يستضيف حفل "The Grand Ball" للمرة الأولى

كتب : محمد نصار

01:03 م 08/11/2025

قصر عابدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

يستعد قصر عابدين التاريخي، لاستضافة حفل ذا جراند بول (The Grand Ball) للمرة الأولى في مصر، بحضور رفيع المستوى يضم أمراء وأميرات ووجوهًا من الأسر النبيلة حول العالم.

ووفق ما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يُقام الحدث بتنظيم Noble Monte-Carlo ليجمع بين الأناقة والفخامة والتاريخ العريق في قلب القاهرة.

ويضع الحدث مصر على خريطة أشهر الاحتفالات الارستقراطية الدولية، مؤكدًا مكانتها كوجهة عالمية للثقافة والفن والتراث، ولتصبح ثاني دولة عربية تستضيف هذا المحفل الفريد.

1

اقرأ أيضًا:

طقس خريفي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب 2025

ما هي أعراض مرض الحمى القلاعية؟.. وهل يؤثر على الإنسان؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصر عابدين حفل ذا جراند بول مجلس الوزراء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
اضغط للتفاصيل- الإعدام شنقاً لقاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا
"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)