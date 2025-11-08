كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع مرتادي الجلاليب من دخول المتحف.

وقال "غنيم"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم السبت، إنه لا صحة مطلقًا لما تردد حول منع دخول المتحف المصري الكبير بالجلاليب، مؤكدًا أن جميع الزوار مُرحب بهم دون تمييز في الزي طالما كان لائقًا ويحترم المكان الأثري.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن إدارة المتحف لا تمنع دخول أي زي بعينه، مشيرًا إلى أن الحالات التي يتم إيقافها تكون فقط لمن يرتدي ملابس غير مناسبة لطبيعة المتحف كموقع ثقافي وسياحي عالمي.

كانت تصدرت صورة "عم رشاد وزوجته"، داخل المتحف المصري الكبير، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة التي ظهر فيها مرتديًا الجلابية على نطاق واسع.

وأثارت الإعلامية سمر فودة، ابنة المؤرخ فرج فودة، حالة من الجدل بتعليقها على الصورة، قائلة: "مع كامل احترامي لهم لكن آسفة جدًا.. إحنا مش هذا الزي.. مصر فساتين الأربعينيات والخمسينات وشياكة رجالها.. مصر تعني أن الأنثى ما زالت أنثى متألقة وأشيك من فتيات باريس ورجالها أشيك من ملوك إنجلترا.. أرى مصر بهذه الطريقة ومازالت هكذا لم نتحول إلى الوهابية، إن شئتم تكريمهم ولهم مني كل الاحترام فعلى الرحب والسعة ولكنهم لا يمثلون مصر، آسفة جدًا متجيش تبروزلي الـ… وتقولي هي دي مصر، خاصة والميديا العالمية مسلطة عليك والهدف هو جذب السائحين".

وبعد الهجوم الواسع عليها، قررت "فودة"، التراجع وقدمت اعتذارًا عبر "فيسبوك"، قائلة: "أولًا قبل أي شيء أعتذر عن أي شيء قد مس قلوب المصريين بالسلب، أعتذر للزوجين فهم بالتأكيد فخر لنا جميعًا، مسحت البوست لأن الناس لم تتفهم وجهة نظري وهو شيء مقبول ومتعارف عليه، فإرضاء الناس غاية لا تدرك".

