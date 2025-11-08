الصحة تستقبل لجنة لبحث التعاون في دعم خطط الوقاية والتأهب للأوبئة

كتب- أحمد جمعة:

استقبلت وزارة الصحة والسكان، لجنة الخبراء الاستشارية المستقلة للرقابة، والمنوطة بتقديم المشورة التقنية إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، ضمن برنامج الزيارة الرسمية للجنة في مصر.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، كجزء من استراتيجيات عمل الوزارة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش الجهود الوطنية المبذولة في مجال تعزيز منظومة الصحة العامة، لا سيّما النجاحات التي حققتها مصر، في القضاء على عدد من الأمراض المعدية، مثل شلل الأطفال والملاريا، والالتهاب الكبدي الفيروسي بي، والحصبة، إلى جانب التوسّع في الخدمات الوقائية وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ضمن المبادرات الرئاسية التي تُعد نموذجًا رائدًا في تعزيز الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف أن الاجتماع تضمن الترتيب لزيارة اللجنة إلى مركزٍ طبيٍ، كما تضمن إشادة اللجنة بالنطاق الواسع من الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يشمل الوقاية والكشف المبكر والعلاج المجاني.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، عمق الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى استمرار التعاون في دعم خطط الوقاية والتأهب للأوبئة وتعزيز القدرات الوطنية، في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية "مصر 2030".

حضر الاجتماع، الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.

