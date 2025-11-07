عوض تاج الدين يكشف حقيقة انتشار الفيروس الخلوي التنفسي

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، المواطنين بشأن ما يتردد عن انتشار واسع للفيروس الخلوي التنفسي، مشددًا على عدم وجود زيادة غير طبيعية أو مقلقة في عدد الإصابات بالفيروسات التنفسية حاليًا.

وأشار تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، إلى أن الفترة الحالية تشهد تزايدًا في الإصابات بسبب تغير الفصول والانتقال المفاجئ بين الأجواء الدافئة والباردة، وهي فترة تكثر فيها الفيروسات التنفسية، والتي يتشابه أكثر من 90% منها في الأعراض، وأشهرها فيروس الإنفلونزا العادي الذي يصل عدد أنواعه إلى 256 نوعًا، موضحًا أنه لا يوجد داعٍ للقلق أو الخوف، ولكن يجب احترام هذه الفيروسات.

وأكد أن غالبية الحالات بسيطة وتُشفى ذاتيًا، داعيًا المصابين بأعراض برد أو زكام أو رشح إلى الاستراحة في المنزل ليومين أو ثلاثة لسببين، حماية لهم من المضاعفات، وعدم نقل العدوى للآخرين، خاصة كبار السن ومرضى المناعة والجهاز التنفسي.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، على أن حدة المرض لم تزدد وليس هناك أي مؤشر على وباء أو فيروس خطير حاليًا.

