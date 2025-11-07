إعلان

عوض تاج الدين يكشف حقيقة انتشار الفيروس الخلوي التنفسي

كتب- حسن مرسي:

09:23 م 07/11/2025

الدكتور محمد عوض تاج الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، المواطنين بشأن ما يتردد عن انتشار واسع للفيروس الخلوي التنفسي، مشددًا على عدم وجود زيادة غير طبيعية أو مقلقة في عدد الإصابات بالفيروسات التنفسية حاليًا.

وأشار تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، إلى أن الفترة الحالية تشهد تزايدًا في الإصابات بسبب تغير الفصول والانتقال المفاجئ بين الأجواء الدافئة والباردة، وهي فترة تكثر فيها الفيروسات التنفسية، والتي يتشابه أكثر من 90% منها في الأعراض، وأشهرها فيروس الإنفلونزا العادي الذي يصل عدد أنواعه إلى 256 نوعًا، موضحًا أنه لا يوجد داعٍ للقلق أو الخوف، ولكن يجب احترام هذه الفيروسات.

وأكد أن غالبية الحالات بسيطة وتُشفى ذاتيًا، داعيًا المصابين بأعراض برد أو زكام أو رشح إلى الاستراحة في المنزل ليومين أو ثلاثة لسببين، حماية لهم من المضاعفات، وعدم نقل العدوى للآخرين، خاصة كبار السن ومرضى المناعة والجهاز التنفسي.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، على أن حدة المرض لم تزدد وليس هناك أي مؤشر على وباء أو فيروس خطير حاليًا.

اقرأ أيضًا:

موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع بقطاع أكتوبر

الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من الشبورة.. وفرص أمطار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عوض تاج الدين الفيروس الخلوي التنفسي الفيروسات التنفسية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن