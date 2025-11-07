بدء تصويت المصريين في الأرجنتين وباراجواي بانتخابات مجلس النواب 2025

انطلق منذ قليل تصويت المصريين في الأرجنتين وباراجوي، في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت السفارات والقنصليات المصرية أبوابها أمام المواطنين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

ويُذكر أن انتخابات مجلس النواب تُجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع بقطاع أكتوبر

الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من الشبورة.. وفرص أمطار

القانون يُجرم رشوة الناخبين.. عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة