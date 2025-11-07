إعلان

موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع بقطاع أكتوبر

كتب : محمد نصار

05:30 ص 07/11/2025

القطار الكهربائي السريع

تبدأ وزارة النقل، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 9 نوفمبر الجاري، في التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع الخاص بشبكة القطار الكهربائي السريع في المرحلة الأولى منه بقطاع أكتوبر.

يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة 2025 TRANSMEA خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وزارة النقل القطار الكهربائي السريع معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات

