موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع بقطاع أكتوبر

تبدأ وزارة النقل، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 9 نوفمبر الجاري، في التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع الخاص بشبكة القطار الكهربائي السريع في المرحلة الأولى منه بقطاع أكتوبر.

يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة 2025 TRANSMEA خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 تحت رعاية رئيس الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري الكبير.. كيف قفزت أسعار الغرف الفندقية في مصر؟

أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في نوفمبر.. تبدأ من 30 ألف