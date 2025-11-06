أشادت الإعلامية ريهام سعيد، بنجاح عملية الطفل أنس، مؤكدة أن هذا النجاح يمثل علامة فارقة في مسيرة جراحات القلب بمصر.

وقالت "سعيد"، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة النهار: "اليوم أصبح بإمكاننا إجراء أصعب وأدق العمليات داخل مصر، بعد أن كان المرضى يسافرون إلى الخارج بحثًا عن العلاج".

واستعادت ريهام سعيد تفاصيل رحلة علاج الطفل أنس، قائلة: "لما جالي كان عمره سنة وشهرين فقط، وكان قلبه في وضع نادر خلف الرئة، بالإضافة إلى إصابته برباعي فالوت الذي يستلزم إصلاحًا شاملًا.. سألنا في البداية إن كانت العملية ممكنة في مصر، فقيل لنا إنها لا تُجرى هنا وتكلفتها بالخارج تصل إلى 700 ألف دولار.

وأشارت إلى أن هذه الصعوبات دفعتها للبحث عن حلول داخل مصر، لتبدأ رحلة تعاون ناجحة مع مؤسسة صُناع الخير وعدد من رجال الأعمال الوطنيين الذين تكاتفوا لدعم الحالة.

وأكدت ريهام سعيد: ما تحقق يعكس دعم الدولة القوي للقطاع الصحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق حلمًا لم أكن أتخيل أن أراه يتحقق في حياتي، لافتة إلى أن مصر أصبحت تمتلك مستشفيات متطورة، وجراحين على أعلى مستوى، وإمكانات طبية تضاهي المراكز العالمية.

