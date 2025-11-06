أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لم يتم رصد أي خروقات للدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، منذ بدء سريان الصمت الانتخابي.

وفي تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، خلال متابعته لغرفة العمليات المركزية، قال البنداري: "في اللجان المنتشرة بالمحافظات الـ14 محل الجولة الأولى، لم ترصد أي لجنة من لجان الرصد أي خروقات للدعاية الانتخابية اليوم".

وأضاف أن الهيئة تعمل من خلال غرفة عمليات مركزية تتواصل باستمرار مع سفارات مصر في الخارج، مشيرًا إلى أن الهيئة تعكف على متابعة تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية منذ أشهر.

وتابع أن جميع اللوجستيات المطلوبة قد تم توفيرها للمراحل الانتخابية المختلفة.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى استعدادات المرحلة الثانية، موضحًا أن "الدعاية الانتخابية بدأت في المحافظات الـ13 الأخرى للمرحلة الثانية، والأمور تجري بصورة طيبة دون أي خروقات".

وأكد أن الهيئة تتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان سير العملية الانتخابية وفق الضوابط القانونية.

وتحدث بنداري عن الاستعدادات للتصويت داخل مصر، قائلًا: "تمت معاينة كافة المقرات الانتخابية في محافظات الجمهورية الـ27، وتم توفير كافة اللوجستيات المطلوبة للـ5606 لجنة فرعية".

وأضاف أن عملية طباعة أوراق الاقتراع قد انتهت، وسيتم توصيل آخرها إلى محافظات الصعيد قريبًا.

وأكد أن أعضاء الهيئات القضائية سيتم نقلهم إلى مقرات إقامتهم في المحافظات المختلفة ابتداء من يوم السبت القادم، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار الاستعدادات لاستلام أوراق العملية الانتخابية ووصولًا إلى يوم الاثنين لفتح اللجان في الموعد المحدد.

وتبدأ المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، للمصريين في الخارج الجمعة الموافق السابع من نوفمبر الجاري، والذي يوافق مساء اليوم الخميس في بعض الدول.

وتنطلق انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين في الخارج على مدار يومي الجمعة 7 والسبت 8 نوفمبر 2025.

بينما تُجرى الانتخابات في مرحلتها الأولى داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

يعقب ذلك استئناف الدعاية الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بهذه المرحلة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان وبحد أقصى 20 نوفمبر.

فيما تُجرى انتخابات المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر 2025، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

