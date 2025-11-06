أمل عمار: المرأة تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة السيسي

زارت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، مجلس الشيوخ يرافقها وفد من المجلس، حيث كان في استقبالهم المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات المجلس.

وقدمت المستشارة أمل عمار، باسمها وباسم جميع عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة، خالص التهاني والتقدير إلى المستشار عصام فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، متمنية له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه التشريعية بما يخدم الوطن.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى قضايا المرأة اهتمامًا غير مسبوقًا، دعمًا وتمكينًا ومشاركةً في بناء الوطن.

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد، عن خالص شكره وتقديره للمستشارة أمل عمار على التهنئة، مثمنًا جهود المجلس القومي للمرأة في دعم وتعزيز مكانة المرأة المصرية في مختلف المجالات,

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، حرصه على استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين دعمًا لحقوق المرأة والأسرة المصرية وبما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للوطن.

حضر اللقاء الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، والدكتورة سوزان القليني، والدكتورة سلمى دوارة، والدكتورة شريفة شريف، وداليا إبراهيم، والدكتورة أماني عصفور، والمستشارة مروة هشام بركات، والمستشارة ماريان قلدس، وماري لوي، والمهندسة سارة البطوطي، وعهود وافي، والدكتور عصام العدوي، عضوات وأعضاء المجلس، والمهندسة جيهان توفيق، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس.

كما حضر المستشار فارس سعد، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس لمجلس الشيوخ .

