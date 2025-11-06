بداية من اليوم.. شروط تنفيذ حركة نيابات مايو 2025 للأطباء

كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان إجراءات وتفاصيل تنفيذ حركة نيابات الأطباء "مايو 2025"، مؤكدة بدء التنفيذ اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الاثنين 5 يناير المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ حركة النيابات سيكون وفقًا لعدد من التعليمات، على رأسها عدم تسليم النيابة للأطباء المعارين للجامعات أو المرشحين للزمالة المصرية أو المرشحين في حركة نيابات سابقة، ما لم يكن قد تم إلغاء النيابة أو الترشيح السابق.

كما شددت على عدم تسليم النيابة إلا بعد التأكد من أن الطبيب قد استوفى مدة الخدمة الفعلية اللازمة للترشيح، وهي عام عمل فعلي من تاريخ استلام العمل وحتى 22/2/2026، وعلى مسئولية المديرية، وذلك بالنسبة للتخصصات العادية، وستة أشهر للتخصصات الملحة وهي: (الاستقبال والطوارئ – التخدير والرعاية الجراحية وعلاج الألم – الرعاية المركزة – العناية المركزة للأطفال – القلب والأوعية الدموية – العظام – الكُلى الصناعية "أمراض الكُلى" – المسالك البولية – جراحة الأوعية الدموية – جراحة المخ والأعصاب).

وقالت الوزارة في منشور رسمي اطّلع عليه مصراوي، إن الأطباء المكلّفين بالمناطق النائية التالية: (سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر – الوادي الجديد – مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الواحات البحرية بالجيزة – يوسف الصديق بالفيوم – القنطرة شرق بالإسماعيلية – غرب النوبارية بالبحيرة)، يتم تنفيذ النيابة خلال شهرين بعد قضاء عام عمل فعلي بالمنطقة النائية، دون أي انتدابات خارجها، وغير معاد توزيعهم على أي من الجهات الخارجية، ويُحتسب هذا العام من فترة النيابة، باستثناء المرشحين لنيابات هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث يتم التسليم خلال شهرين اعتبارًا من 6/11/2025.

ولفتت إلى أن الأطباء المكلّفين بالمناطق النائية والمرشحين لتخصصات ملحّة يجوز للمديرية تسليمهم النيابة بعد قضاء ستة أشهر عمل فعلي بالمناطق النائية، ولا تُحتسب مدة العمل بالنائي من مدة النيابة.

وبالنسبة للمكلّفين على المناطق النائية وتم ترشيحهم للنيابة في نفس مديرية التكليف، يجوز استلام النيابة بعد ستة أشهر عمل فعلي، وذلك بعد موافقة جهة التكليف.

كما أكدت أنه لا يتم تسليم النيابة في حالة عدم استيفاء تلك الشروط، ويرجى التنبيه إلى إرسال بيان حالة مع الطبيب موضحًا به تاريخ استلام العمل الفعلي والإجازات والانقطاعات، معتمدًا من السيد مدير المديرية، وذلك لتحديد موقفه من النيابة.

وأشارت إلى أن الأطباء المرشحين بالامتياز يتم تسليمهم النيابة بعد قضاء عام عمل فعلي بالتكليف بالنسبة للتخصصات العادية، وستة أشهر للتخصصات الملحة، وتُحتسب المدة اعتبارًا من تاريخ استلامهم العمل أول مرة.

وفي حالة إلغاء تكليف الطبيب وإعادة تكليفه مرة أخرى، يتم احتساب مدة العمل الفعلي من تاريخ استلامه العمل بعد إعادة التكليف، ولا تُحتسب المدة التي قضاها الطبيب قبل إلغاء تكليفه.

أما الأطباء الحاصلون على إجازة وضع أو إجازة بدون مرتب، فيتم تسليمهم العمل بالنيابة فور انتهاء مدة الإجازة أو قطعها، ولا يُسمح بتعديل تخصص النيابة من تخصص ملح إلى تخصص غير ملح بموجب سماح المجموع، وذلك لمن لم يتم عامه من العمل الفعلي حتى تاريخ 22/2/2026.