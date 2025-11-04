فاروق حسني: "ترحمت على مشروع المتحف الكبير بعد 25 يناير"

أكد الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أن لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير كانت بمثابة عودة شخصية له إلى "اللحظات الأولى من ولادة الفكرة" للمشروع.

وخلال لقاء مُسجَّل من متحفه بالزمالك، ضمن برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة "النهار"، استرجع حسني ذكريات انطلاق العمل، مشيرًا إلى التحديات التمويلية: "تذكرت لحظات البحث عن التمويل حينها، طرقنا الأبواب العالمية لتمويل المشروع، واليابان موَّلتنا بـ300 مليون دولار في البداية حتى استطعنا إقامة أهم معامل ترميم في العالم".

وذكر أن قصة المتحف الكبير تمثل "خطين"، حيث أكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي الحلم ووضع نقطة النهاية التي أغلقت المشروع بالإنجاز، بينما كان الرئيس الأسبق مبارك قد وضع نقطة البداية.

وأوضح وزير الثقافة الأسبق أنه بعد أحداث ثورة يناير، لم يكن يتخيّل أن حلم المتحف الكبير سيكتمل، قائلًا: "ترحمت على مشروع المتحف بعد 25 يناير وتخيلت أنه لن يُستكمَل".

وكشف حسني أنه أرسل رسالة إلى الرئيس السيسي يخبره فيها بأهمية مشروعين للدولة، هما متحف الحضارة والمتحف الكبير، مشددًا على يقينه بأن الرئيس السيسي سيكمل المشروع، ومؤكدًا أنه "لولا الرئيس السيسي لتم إهدار الأموال التي أُنفقت في السابق".