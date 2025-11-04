تصميم الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة (صور)

كتب- محمد أبو بكر:

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، سنوياً، في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM)، والتي تنطلق فعالياتها هذا العام خلال الفترة من 4 وحتى 6 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.



وتشارك الوزارة هذا العام بجناح تبلغ مساحته 1225 متر مربع، بالإضافة إلى 120 متر مربع على Double Deck.

وينقسم الجناح إلى مساحتين رئيسيتين؛ الجزء الأول يمتد على مساحة 400 متر مربع ويضم نموذجًا مصغرًا لإحدى قاعات الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير احتفالاً بافتتاح المتحف، ليضم 54 مستنسخ أثري لمقتنيات الملك الذهبي أيقونة المتحف وفي نهايته شاشات على شكل هرمي لعرض الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من منتجات سياحية متنوعة ومختلفة.

أما الجزء الثاني فيمتد على مساحة 825 متر مربع، ويحتوي على المبنى الرئيسي المكون من دورين وبه غرف لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار، ومنطقة مخصصة لتقديم المشروبات والأطعمة الخفيفة للزائرين، بالإضافة إلى 91 جناحًا صغيراً للعارضين؛ بهم 50 جناحًا للفنادق وغرفة المنشأت الفندقية و40 جناحًا لشركات السياحة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وجناح مخصص لشركة الطيران المصرية Air Cairo.

كما تقوم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنفيذ عدداً من الأنشطة الترويجية المصاحبة التي يتم تقديمها لزائري الجناح المصري تتضمن الاستعانة بعازفة هارب لتقديم عروض موسيقية على مدار ثلاثة أيام، والاستعانة بأحد المتخصصين لكتابة أسماء زائري الجناح باللغة الهيروغليفية على ورق البردى، بالإضافة إلى إجراء سحب لزائري الجناح وحصول الفائزين على 20 تذكرة طيران مجانية وذلك بالتنسيق مع شركة Air Cairo.