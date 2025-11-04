كتب- محمد أبو بكر:

افتتح، اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة هذا العام، والتي تستمر فعالياتها حتى 6 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، والتي تعد ثاني أكبر البورصات السياحية الدولية. وتحرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على المشاركة بها سنوياً ولا سيما في ظل أهمية السوق الأوروبي بصفة عامة والبريطاني بصفة خاصة ضمن الأسواق السياحية المستهدفة والمصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.

وقد شارك في الافتتاح السفير أشرف سويلم سفير مصر في المملكة المتحدة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وعقب الافتتاح، أجرى شريف فتحي جولة داخل الجناح المصري المُشارك بالمعرض، وكذلك جولة بنموذج لإحدى قاعات الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير والمُقام ضمن الجناح المصري للاحتفال بافتتاح المتحف والذي شهده العالم في 1 نوفمبر الجاري.

ويعد تصميم هذه القاعة لتكون نموذج محاكاة لإحدى قاعات الملك الشاب توت عنخ آمون، أيقونة المتحف المصري الكبير، لتعرض مجموعة من المستنسخات الأثرية لأهم مقتنياته، من تصنيع شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، مثل القناع الذهبي للملك والتابوت وكرسي العرش وكرسي الحفلات الخاص به، وبعض القطع الذهبية الأخرى الموجودة بالمتحف.

وفي نهاية القاعة يوجد هيكل هرمي أضلاعه عبارة عن شاشات رقمية تعرض أفلامًا ترويجية متنوعة عن الأنماط والمنتجات السياحية في مصر، وذلك تحت شعار Unmatched Diversity حيث يتيح ذلك فرصة للتعرف عن قرب على تنوع وثراء المقصد السياحي المصري من منتجات وأنماط سياحية وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة بإبراز هذا التنوع السياحي الذي يؤهل المقصد المصري ليكون الأول في العالم.

كما التقى الوزير بعدد من العارضين المصريين والأجانب المشاركين بالمعرض، والذين أشادوا بالموقع المتميز للجناح المصري بالمعرض، وكذلك بالديكورات الخاصة به وبالنموذج الخاص بإحدى قاعات الملك توت عنخ آمون للترويج للمتحف المصري الكبير والذي جذب أنظار المشاركين بالمعرض وفي ذات الوقت يُبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وتحدث الوزير معهم عن أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر حالياً، والمؤشرات الإيجابية في أعداد السائحين الوافدين إليها من مختلف الدول. كما استمع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم لجذب مزيد من حركة السياحة الوافدة إليها والترويج للأنماط والمنتجات السياحية الذي يزخر بها المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ليصبح المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

كما زار السيد الوزير عدد من الأماكن المخصصة لشركات السياحة والمجموعات الفندقية، حيث تطرق الحديث للجهود المبذولة لجذب مزيد من أعداد السياحة الوافدة لمصر وزيادة الغرف الفندقية الموجودة في مصر بما يواكب استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، وأشار أحد مسئولي هذه المجموعات إلى أنه بصدد زيادة الطاقة الفندقية الخاصة بمجموعته نحو 1000 غرفة فندقية العام المقبل.

كما حرص الوزير أيضاً على زيارة جناح شركة مصر للطيران.

وقد شهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، أو لمشاهدة الجناح والديكورات المتميزة له هذا العام، والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به والأفلام التي تبرز المقومات المختلفة والمتنوعة للمقصد السياحي المصري.

ومن المقرر أن يقوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة واسعة من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق البريطاني للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم أعمالهم في مصر وخاصة مع بدء الموسم السياحي الجديد، وكذلك عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام البريطانية والدولية.