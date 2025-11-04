30 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الغربية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، و فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الإدارية 30 19

6 أكتوبر 30 19

بنها 29 20

دمنهور 28 21

وادي النطرون 30 20

كفر الشيخ 28 20

المنصورة 28 21

الزقازيق 29 21

شبين الكوم 28 20

طنطا 28 20

دمياط 27 23

بورسعيد 28 24

الإسماعيلية 30 19

السويس 30 20

العريش 29 18

رفح 29 20

رأس سدر 31 19

نخل 29 12

كاترين 26 11

الطور 34 20

طابا 32 17

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 27 20

العلمين 26 19

مطروح 25 20

السلوم 26 19

سيوة 28 16

رأس غارب 32 22

الغردقة 32 21

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 33 23

حلايب 31 24

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 24

الفيوم 30 20

بني سويف 31 19

المنيا 31 18

أسيوط 31 18

سوهاج 32 19

قنا 34 20

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

الوادي الجديد 32 21

أبوسمبل 35 22