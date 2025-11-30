أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، الذي بدأ تطبيقه منذ خمس سنوات، يهدف إلى تحقيق زيادة تدريجية في قيمة المعاشات، بحيث يمكن أن تصل إلى 80% من آخر راتب للمؤمن عليهم الذين أتموا مدة الاشتراك الكاملة.

قال اللواء جمال عوض، في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، إن القانون الجديد جاء لمعالجة المشكلة السابقة التي كانت تقصر تحديد الاشتراكات على أجزاء محدودة من المرتب. وأشار إلى أنه بموجب القانون الحالي، أصبح التأمين يشمل كامل الدخل الخاضع للمعاش.

وأوضح رئيس الهيئة أن القانون رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور التي يشملها النظام، مبيناً أن الحد الأدنى للمعاش سيرتفع من 1495 جنيهاً إلى 1795 جنيهاً، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 13,360 جنيهاً، مقارنة بـ 11,600 جنيه في النظام السابق.

وأضاف اللواء جمال عوض أن الموارد المالية للهيئة تأتي من ثلاثة مصادر رئيسية: الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم، وحصص من الخزانة العامة للدولة، وعوائد استثمارات الأموال الاحتياطية.

وأكد أن الهيئة تحقق فائضاً سنوياً يتم استثماره لضمان تمويل الزيادات المستقبلية في المعاشات، مشدداً على أن هذه الإجراءات تمنع العجز المالي وتضمن استدامة النظام التأميني.

وذكر أن تطبيق النظام الجديد خلال السنوات الماضية أسهم فعلياً في زيادة المعاشات تدريجياً، حيث بدأ المستفيدون يسجلون أرقاماً أعلى من الحد الأدنى السابق، متوقعاً أن تصل المعاشات لمن استوفى مدة الاشتراك الكاملة (36 سنة) إلى 80% من آخر راتب بعد مرور السنوات اللازمة لتطبيق القانون بالكامل.