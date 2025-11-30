إعلان

حالة الطقس الآن.. أمطار وغطاء سحابي والقاهرة 32 درجة

كتب : محمد عبدالناصر

05:12 م 30/11/2025

أمطار وغطاء سحابي

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السحب المنخفضة والمتوسطة مستمرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

وأكدت الهيئة على استمرار الغطاء السحابي على شمال وجنوب الصعيد وسيناء الذى يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وكانت منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت لمصراوي، على تراجع درجات الحرارة نهارا وليلا، نتيجة تأثر مصر بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستتراجع بشكل كبير وتصل على القاهرة 23 درجة وتستمر على هذا المعدل خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط الأمطار

