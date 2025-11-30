300 جنيه للاستشاري.. "جوستاف روسيه للأورام" يُقر رسومًا للكشف الطبي

قرر مستشفى جوستاف روسيه للأورام "هرمل سابقًا" تطبيق رسوم على بعض الخدمات غير المشمولة بنفقة الدولة، ومنها الكشف الطبي، بداية من غدٍ الاثنين 1 ديسمبر.

وتشمل رسوم الكشف الطبي: 150 جنيهًا للأخصائي، و300 جنيه للأساتذة الاستشاريين.

واعتبر المستشفى في بيان أن تلك الرسوم تأتي "حرصًا على جودة واستدامة خدماتنا الطبية، وبما يتوافق مع السياسات المتبعة في القطاع الصحي ومستشفيات الأورام والأمانة".

وشدد المستشفى على أن الرسوم لا تشمل أيًّا من خدمات العلاج الأساسية، ويظل العلاج الهرموني والكيماوي مُغطَّيين بالكامل.

وأشار إلى وجود فئات معفاة من الرسوم، وهم: حاملو بطاقة الخدمات المتكاملة، ومستفيدو تكافل وكرامة.

كما أنه في حالة عدم القدرة على تحمل القيمة، يتم التعامل من خلال جمعيات أهلية معتمدة لتوفير الدعم اللازم، وبأي حال من الأحوال تظل جميع الخدمات المغطاة بنفقة الدولة دون أي رسوم.

وأثار القرار انتقادات عدد من المرضى وذويهم، الذين عبروا عن تخوفهم من تأثير فرض رسوم جديدة على قدرتهم على تلقي الخدمات الطبية.

ورأى البعض أن تطبيق الرسوم قد يضيف عبئًا إضافيًا على مرضى الأورام، مطالبين بمراجعة القرار أو توسيع الفئات المستثناة لضمان عدم تضرر الحالات الأكثر احتياجًا.