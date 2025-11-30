بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شاملة قادمة من جنوب غرب البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الأجواء أقرب للأجواء الشتوية.

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لمصراوي، أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين 22 و23 درجة مئوية، وهو أقل من المعدلات الطبيعية، فيما تكون الأجواء معتدلة نهارًا وباردة نسبيًا خلال ساعات الليل.

وشددت عضو المركز الإعلامي على ضرورة ارتداء ملابس شتوية خفيفة في الليل والصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مؤكدة أن الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر خلال الأيام المقبلة، على أن يشهد الطقس ارتفاعًا مؤقتًا في نهاية الأسبوع ليصل إلى 26 أو 27 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، لكنه سيكون ارتفاعًا محدودًا.

وأكدت غانم أن المواطنين ينبغي أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة خلال ساعات الليل والصباح الباكر لمواجهة الطقس البارد، خاصة للأطفال وكبار السن.

