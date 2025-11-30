تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري تقريرًا بخصوص إجراءات تدريب ورفع قدرات العاملين بالوزارة في استخدام التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية، تطبيقًا لمستهدفات محور الإدارة الذكية للمياه، أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 .

واستعرض التقرير موقف البرنامج التدريبي الذي عقد افتراضيًّا لعدد من العاملين بالوزارة للتدريب على استخدام منصةDigital Earth Africa .

وصرح سويلم بأن عقد مثل هذه الدورات التدريبية والاعتماد على التطبيقات الرقمية الحديثة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي والإدارة الذكية للموارد المائية وتعزيز استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد في إدارة المياه .

وأضاف الوزير أن الوزارة وبالتعاون مع مسؤولي منصة Digital Earth Africa (DE Africa) نظمت برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا خلال الفترة (٢٥- ٢٧) نوفمبر ٢٠٢٥ بمشاركة (٥٠) من الكوادر الفنية بالوزارة للتدريب على استخدام المنصة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج التدريبي يمثل البداية لمجموعة من التدريبات المتخصصة على استخدام التقنيات الحديثة المرتبطة بمجالات عمل الوزارة .

ويهدف البرنامج لتمكين الكوادر الفنية بالوزارة من استخدام المنصات الجغرافية الرقمية المعتمدة على صور الأقمار الصناعية -مفتوحة المصدر- والتي توفرها DE Africa في مجالات عدة؛ منها على سبيل المثال: رصد المسطحات المائية، متابعة خط الشاطئ والمناطق المعرضة للتآكل، إدارة الموارد المائية، مراقبة الغطاء النباتي، بما يدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات ويعزز كفاءة إدارة المياه في مصر .

وأضاف سويلم أن التعاون مع المنصة يأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية ونقل المعرفة وبناء القدرات الفنية بالوزارة والاعتماد على أحدث التكنولوجيات؛ بما يخدم ويرسخ مبادئ الجيل الثاني من منظومة الري .

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن جلسات تطبيقية مباشرة، وتمارين عملية باستخدام بيئة الحوسبة السحابية الخاصة بالمنصة (Sandbox)، بما يضمن اكتساب المشاركين مهارات عملية قابلة للتطبيق المباشر تلبي احتياجات الوزارة المختلفة .