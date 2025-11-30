انخفاض الحرارة.. الأرصاد تُطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان بها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها من المتوقع أن تشهد البلاد طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل 4:3 درجات على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا ً على بعض الطرق.

وتنبأت الأرصاد بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وطالب الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وخاصة في فترات الليل والصباح الباكر بسبب الأجواء الباردة.

