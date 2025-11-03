أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن مصر بدأت خطوات جادة لتوطين صناعة أدوية الأورام، لكنها لا تزال تعتمد بنسبة 90% على الاستيراد.

وقال عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، إن توجيهات رئاسية منذ 2014 ركزت على تصنيع الأدوية محليًا، مشيرًا إلى إنشاء مدينة الدواء في 2024 بالتعاون مع شركة عالمية لإنتاج أحدث أدوية الأورام.

وأضاف أن الاعتماد على الشركات الأجنبية مستمر بسبب تكاليفها العالية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تفرض شروطًا صارمة، إما برفع الأسعار أو قطع الإمدادات، موضحًا أن أدوية الأورام ليست رفاهية بل ضرورة حياتية حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي من التصنيع المحلي.

وتابع عوف أن آخر زيادة في أسعار الأدوية كانت في سبتمبر 2024 بناءً على سعر دولار 50 جنيهًا.

وأكد أن استقرار الدولار عند 47 جنيهًا لا يبرر زيادات جديدة، مشددًا على أن أعباء مثل ارتفاع أسعار الطاقة والحد الأدنى للأجور ورسوم هيئة الدواء ترفع التكلفة على المرضى.

وأكد أن خفض رسوم خدمات هيئة الدواء سيمنع الحاجة لزيادات الأسعار، مشيرًا إلى أن تسجيل دواء كان يكلف ألف جنيه وأصبح خمسة آلاف، موضحًا أن عودة الرسوم لمستواها السابق ستحافظ على استقرار الأسعار مع سعر الصرف الحالي.