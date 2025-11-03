زاهي حواس: المتحف الكبير حلم تحقق رغم التحديات الاقتصادية

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ أعظم قرار باستكمال بناء المتحف المصري الكبير رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال حواس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إن إرادة الرئيس ورؤيته الحاسمة حالت دون توقف المشروع، مشيرًا إلى أن هذا الإصرار حوّل حلمًا قديمًا إلى واقع ملموس.

وأضاف أنه ووزير الثقافة السابق فاروق حسني أسعد شخصين بالافتتاح، مشيرًا إلى أن المتحف كان حلمهما الشخصي، موضحًا أن كل يد ساهمت في البناء تستحق الشكر الجزيل، من عمال ومسؤولين، لجهودهم الدؤوبة في إنجاز هذا الصرح العملاق.

وتابع حواس أن غدًا يشهد أول أيام الافتتاح الرسمي للجمهور، مؤكدًا أن الإقبال الجماهيري المتوقع هائل.

وشدد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، على أن الهدف الأساسي من الحفل ليس الاحتفالية بل إتاحة المتحف للزوار لاستكشاف كنوزه.

وأكد أن مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون وحدها كفيلة بجذب العالم، مشيرًا إلى أن التركيز يجب أن يكون على القطع الأثرية النادرة داخل المتحف، داعيًا الجميع لزيارته ليشهدوا عظمة الحضارة المصرية.