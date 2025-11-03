شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تأكيد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن كل قطعة أثرية داخل المتحف تحمل بين تفاصيلها قصة فريدة من تاريخ مصر القديم، وتعكس جوانب متعددة من حياة المصريين القدماء، سواء من حيث العادات أو المعتقدات أو مظاهر الحياة اليومية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟

مع اقتراب فصل الشتاء، جددت وزارة الصحة والسكان تحذيراتها من الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، أحد أبرز الفيروسات الموسمية التي تصيب الجهاز التنفسي وتستهدف بوجه خاص الرضع وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

نتيجة قرعة الحج السياحي.. وزارة السياحة تعلن الموعد

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إنه في ضوء الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي لعام 1447هـ، والتي اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وبعد غلق باب التقديم لقرعة الحج السياحي لهذا العام، شهدت القرعة إقبالاً غير مسبوق من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة.

هيئة الاستعلامات: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة بلحظة

تابع مئات الملايين من سكان العالم في القارات الخمس على الهواء، وسط أجواء من الانبهار والشغف والبهجة، حفل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وفود من نحو (80) دولة، المتحف المصري الكبير، وذلك من خلال البث المباشر الذي قامت به آلاف القنوات التليفزيونية وتطبيقات البث الرقمية، بينما تابعت أعداد أكبر من مواطني دول العالم، تسجيلات ولقطات وصوراً وأخباراً وتعليقات من حفل الافتتاح.

صور.. ملكة الدنمارك أمام سحر الحضارة المصرية القديمة

اجتاحت صور الملكة ماري، ملكة الدنمارك، وهي تتأمل بذهول القناع الذهبي الخالد للملك توت عنخ آمون داخل المتحف المصري الكبير، مواقع التواصل الاجتماعي، لتحكي لغة عالمية يفهمها الجميع دون كلمات؛ وهي لغة الانبهار بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 1.7 مليون عداد كودي

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من تركيب 1.7 مليون عداد كودي حتى الآن، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع مستخدمي التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، وتحسين كفاءة منظومة التحصيل وتقليل الفاقد من الطاقة.

مدبولي من الدوحة: صفقة استثمارية بين مصر وقطر خلال أيام

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة فيصل بن قاسم آل ثاني، على هامش حضوره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور السفير وليد الفقي، سفير مصر لدى قطر.

السحب الرعدية تتقدم الآن.. الأرصاد تُصدر تحديثًا بشأن الطقس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحديثًا بشأن حالة الطقس الآن على عدد من مناطق الجمهورية.

افتتاحه رسميًا للجمهور غدًا.. أبرز مقتنيات المتحف المصري الكبير

