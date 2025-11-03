

شاركت وزارة البيئة في اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق كونمينج لتمويل التنوع البيولوجي KBF والتابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بكونمينج- الصين.

وجاء ذلك بمشاركة أنجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وأستريد شوميكر الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجيCBD، وهوانغ رونكيو وزير البيئة في جمهورية الصين الشعبية، وباريس تشووب نائب وزير البيئة في كمبوديا، والدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولي ونقطة الاتصال الوطنية مع الصندوق.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى أن مشاركة مصر تأتي في ضوء عضويتها في المجلس التنفيذي لصندوق كونمينج للتنوع البيولوجي والذي تم إنشاؤه في مايو 2024 من قبل الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي بميزانية مبدئية قدمتها الصين وتقدر بـ220 مليون دولار، لدعم تحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

وتم خلال الاجتماع اعتماد 22 مشروعًا للتمويل؛ منها مشروعات وطنية وإقليمية تخدم تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي بإجمالي تكلفة تقديرية 31 مليون دولار أمريكي، يخص القارة الإفريقية ما يقرب من 6 ونصف مليون دولار أمريكي، بعدما قامت سكرتارية الصندوق بعرض ما تم خلال الفترة السابقة من تقييم مقترحات المشروعات من الدول للاستفادة من التمويل المتاح من الصندوق، وتعيين اللجنة الفنية من الخبراء لتقييم مقترحات المشروعات الكاملة، طبقًا لمعايير الصندوق وأهداف إطار مونتريال للتنوع البيولوجي.



وأوضحت عوض أن مصر أشادت خلال الاجتماع بجهود تنفيذ مهام الصندوق في وقت قياسي منذ الإنشاء، وشددت على ضرورة مراعاة المساواة الجغرافية في الاستفادة من المنح المقدمة، وضرورة تقديم الدعم للدول، لا سيما الدول الإفريقية للقيام بتحديد الأولويات الوطنية والعابرة للحدود، فضلاً عن تقديم المقترحات للاستفادة من المنح، وحث الدول على التقدم للحصول على المنح المقدمة.

