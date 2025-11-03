أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن نظام القوائم المطلقة في الانتخابات يشبه الانتخابات الشكلية.

وقال الجلاد، خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن هذا النظام لا يتناسب مع النموذج المصري، مشيرًا إلى أن نتائجه المعروفة مسبقًا تجعله غير تنافسي، مؤكدًا أن غياب الأحزاب الحقيقية هو السبب الرئيسي.

وأضاف أنه لا توجد أحزاب سياسية حقيقية في مصر على الإطلاق وعلى استعداد لمناظرة أي شخص في هذا الأمر، موضحًا أن الأحزاب خُلقت للتنافس لا للولاء، وأن مصطلح "موالاة" غريب على عالم السياسة.

وتابع الجلاد أن الأحزاب يجب أن تكون معارضة داخل إطار القيم الوطنية، مؤكدًا أن فكرة "أحزاب موالاة" ابتكار مصري جديد، مشيرًا إلى أن الحزب الوطني السابق كان حاكمًا بالأغلبية، لكنه على الأقل حزبًا يطرح بدائل.

وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن بناء برلمان من أحزاب موالاة للسلطة التنفيذية يفقد التوازن الدستوري، وهذا المنطق يجعل الانتخابات شكلية، مشددًا على ضرورة وجود معارضة حقيقية لتحقيق الديمقراطية.