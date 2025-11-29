متى يصبح إحلال مركبات التوك توك بسيارة "كيوت" إجباريًا في الجيزة؟

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الانضمام إلى منظومة إحلال مركبات التوك توك بالسيارة الحضارية الصغيرة يعد إجراءً اختياريًا وليس إجباريًا، باستثناء حالة واحدة تتطلب التزامًا إلزاميًا، وهي سير مركبات التوك توك في الشوارع الرئيسية بالمخالفة للقواعد المحددة.

وأوضح المحافظ أنه في حال ضبط أي توك توك مخالف يسير في المحاور الرئيسية، سيتم التحفظ على المركبة، ولن يتم الإفراج عنها إلا بعد التزام صاحبها بالانضمام لمنظومة الإحلال والاستبدال بالسيارة الحضارية المعتمدة.

جاءت تصريحات النجار مساء اليوم السبت، خلال لقاء عقده مع عدد من الصحفيين لمناقشة أهم ملفات المحافظة ومستجدات العمل التنفيذي، إلى جانب استعراض خطوات تطبيق منظومة إحلال التوك توك والبدائل المطروحة لتحقيق السيولة المرورية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.