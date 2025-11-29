شارك الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في فاعليات مؤتمر العلماء الشباب بمدينة سوتشي- روسيا، خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥، وبمشاركة واسعة من الخبراء والقيادات الدولية في مجال الطاقة النووية.

واستعرض حلمي، خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر بعنوان "من أول محطة نووية روسية إلى ريادة التكنولوجيا العالمية"، التطور الكبير الذي يشهده مشروع الضبعة النووي، مؤكدًا أن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بحضور رئيسي مصر وروسيا عبر خاصية الفيديو كونفرانس يمثل محطة تاريخية تعكس قوة الدعم السياسي في البلدين.

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى اتساق البرنامج النووي المصري مع استراتيجية مصر الوطنية لتغيُّر المناخ ٢٠٥٠، وأكد أهمية دور الطاقة النووية في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، وأكد أن الأولوية في الوقت الحالي هي استكمال تنفيذ مشروع الضبعة وفق الجدول الزمني، بالإضافة الى متابعة أحدث تطورات المفاعلات الصغيرة المعيارية (SMRs).

وأشاد الدكتور شريف حلمي بالتعاون المصري- الروسي، مؤكدًا أنه يمثل شراكة استراتيجية قوية وداعمًا رئيسيًّا لتحقيق أهداف المشروع، معربًا عن تطلع الهيئة لتعميق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم مبادرات نشر الطاقة النووية في إفريقيا.

وأكد حلمي استمرار الجهود في تأهيل الكوادر المصرية وتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية العلمية والتقنية لضمان تحقيق رؤية مصر في مجال الطاقة المستدامة.

