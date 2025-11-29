السكة الحديد: تأخيرات تصل لـ70 دقيقة على عدد من الخطوط حتى إشعار آخر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا بشأن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025.

وقالت الهيئة، إنه نظرًا لما يتم تنفيذه من مشروعات وأعمال إنشائية وأعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهو، فإن متوسط تأخير القطارات من اليوم وحتى إشعار آخر كالتالي:

- خط القاهرة/ الإسكندرية: 20 دقيقة.

- خط القاهرة/ أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط/ أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها/ بورسعيد: 45 دقيقة.

- خط طنطا/ المنصورة/ دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا/ قلين/ كفر الشيخ/ شربين: 70 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذا التأخير المرتبط بالتهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.