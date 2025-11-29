إعلان

السكة الحديد: تأخيرات تصل لـ70 دقيقة على عدد من الخطوط حتى إشعار آخر

كتب : محمد نصار

10:45 ص 29/11/2025

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا بشأن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025.

وقالت الهيئة، إنه نظرًا لما يتم تنفيذه من مشروعات وأعمال إنشائية وأعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهو، فإن متوسط تأخير القطارات من اليوم وحتى إشعار آخر كالتالي:

- خط القاهرة/ الإسكندرية: 20 دقيقة.

- خط القاهرة/ أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط/ أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها/ بورسعيد: 45 دقيقة.

- خط طنطا/ المنصورة/ دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا/ قلين/ كفر الشيخ/ شربين: 70 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذا التأخير المرتبط بالتهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

591574661_1241553798007982_4541739227378179993_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تأخيرات بالسكة الحديد تأخير القطارات من اليوم تأخير القطارات بسبب أعمال التطوير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* الموعد والقناة الناقلة لمباراة كايزر تشيفز والزمالك
* الاحتلال يعتقل 100 فلسطيني في طمون بنابلس و 5 آخرين في قلقيلية
فصل نهائي.. قرارات عاجلة لوزير التعليم بشأن واقعة مدرسة عبد السلام المحجوب