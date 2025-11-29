كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مستقبل منطقة شمال شرقي إثيوبيا، التي شهدت انفجار بركان "هايلى غوبي" خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إنه من الوارد أن تشهد منطقة بركان "هايلى غوبي" نشاط زلزالي وبركاني خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن انفجار البركان جاء بعد خمود لآلاف السنين في باطن الأرض دون خروج أي لافا منه.

وأشار شراقي إلى أن الأخدود الإفريقي يقسم إثيوبيا لنصفين أحدهما يعد من أكثر المناطق لوقوع الزلازل والبراكين وكثيرا ما يحدث بين الحين والأخر، موضحا أن إثيوبيا تستغل خروج اللافا البركانية في توليد الكهرباء والترويج للسياحة من خلال إقامة مماشي سياحية.

ووقع البركان خلال الأيام الماضية بإقليم عفر على بعد نحو 800 كيلومتر إلى شمال شرق العاصمة أديس أبابا بالقرب من الحدود مع إريتريا.

