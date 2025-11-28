الأرصاد تحذر من طقس متقلب: انخفاض كبير مساءً بفارق يصل إلى 12 درجة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترتي الليل والنهار.

وأشارت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى إلى أن درجات الحرارة في النهار تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية، بينما تشهد انخفاضًا كبيرًا خلال المساء لتصل إلى 14 درجة مئوية.

وتابعت أن هذا يعني وجود فارق حراري كبير بين النهار والليل يبلغ حوالي 12 درجة، وهو ما يمثل تغيرًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية.

وأكدت أن هذا الفارق الكبير في درجات الحرارة يستدعي من المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مع برودة الطقس في ساعات المساء.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن معظم المحافظات تشهد هدوءًا في الرياح، باستثناء منطقتي سيوة ومطروح اللتين تشهدان نشاطًا رياحيًا خفيفًا.

وتابعت غانم أن المدن الجديدة تشعر ببرودة أكبر خلال المساء، داعية المواطنين إلى ارتداء الملابس المناسبة لتجنب التأثر بهذه التقلبات الجوية.

وأكدت أن هيئة الأرصاد تواصل مراقبة التطورات الجوية أولاً بأول لتقديم التحديثات اللازمة للمواطنين.

ونبهت إلى أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة مع تقلبات الطقس المفاجئة التي قد تؤثر على الصحة والأنشطة اليومية، مشددة على أن هذه التغيرات تعتبر طبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لكنها تتطلب وعيًا وتفاعلاً إيجابيًا من الجمهور.