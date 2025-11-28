الإثنين.. قرعة تخصيص أجنحة دور النشر بمعرض القاهرة للكتاب

تجري الهيئة المصرية العامة للكتاب، الاثنين المقبل، القرعة العلنية لتوزيع الأجنحة المخصصة لدور النشر المشاركة في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انعقاده في يناير 2025.

وتقام فعاليات القرعة في الـ11 صباحًا بقاعة صلاح عبد الصبور بمقر الهيئة، كما جرت في العام الماضي، على أن تُعلن نتائج التوزيع فور انتهاء الجلسة تمهيدًا لبدء تجهيزات العارضين مبكرًا.

وتُعد القرعة العلنية آلية سنوية تعتمدها الهيئة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع دور النشر، سواء الكبيرة أو الناشئة، ولتفادي أي مشكلات خاصة بتخصيص المساحات داخل صالات العرض. وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة تنظيمية جديدة تتبناها الهيئة للارتقاء بجودة التنظيم وتوفير بيئة أكثر عدالة واحترافية لجميع المشاركين.

وتأتي فعالية هذا العام ضمن استعدادات مبكرة لانطلاق المعرض، الذي تشارك فيه مجموعة واسعة من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية في دورته الـ57.

وتشهد الجلسة حضور ممثلين عن دور النشر، ومندوبي اتحاد الناشرين المصريين، وأعضاء لجان المتابعة في هيئة الكتاب، حيث تُعرض جميع المساحات المتاحة داخل الصالات، ثم تُجرى عملية السحب وفق آلية منظمة ومعتمدة مسبقًا. كما تخصص الجلسة للرد على استفسارات الناشرين المتعلقة بالخدمات اللوجستية، وحركة الدخول والخروج، وخطط التنظيم، إضافة إلى خدمات الدعاية والتسويق التي توفرها إدارة المعرض.

وترتكز الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب على رؤية شاملة للثقافة باعتبارها فضاءً عامًا يربط بين الإبداع والمعرفة والتعليم.

كما تعمل الهيئة على إدخال عدد من التحديثات التنظيمية لمواكبة التجارب العالمية في إدارة المعارض الكبرى، سواء على مستوى إدارة الحشود، أو التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للزوار والعارضين، أو تطوير البنية التكنولوجية داخل صالات العرض.

ومن المتوقع أن تعزز القرعة العلنية هذا العام مستوى الثقة بين الناشرين والهيئة، بالتزامن مع استعدادات مكثفة لإطلاق برنامج ثقافي وفني واسع، يتضمن ندوات ولقاءات وورش عمل تستضيف نخبة من أبرز المفكرين والمبدعين من مصر والعالم العربي.

وتؤكد هيئة الكتاب أن الدورة السابعة والخمسين ستكون واحدة من أبرز دورات المعرض، سواء من حيث حجم المشاركات أو مستوى الفعاليات المصاحبة، بما يعزز مكانته كأهم حدث ثقافي في الشرق الأوسط.

