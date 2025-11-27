أسامة كمال: الغرب استخدم الإخوان لتنفيذ أجنداته لسنوات

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الضجة المثارة حول نية الإدارة الأمريكية الجديدة تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية وحظر نشاطها تُعلن نهاية دورها الوظيفي بالنسبة لواشنطن.

وأضاف "كمال"، خلال برنامجه "مساء dmc"، أن الغرب استخدم الإخوان كـ"ورقة توت" لأجنداته لسنوات، لكنهم الآن أصبحوا "أدوات مستهلكة" سيُتخلّص منها كما حدث مع المتعاونين الأفغان.

وأوضح أن مصر وشعبها هم من كشفوا الوجه الحقيقي للجماعة أمام العالم، مؤكدًا أن الإخوان ليس لديهم مشروع إصلاحي أو سياسي، بل هم تنظيم عنيف تأسس على "مصحف ومسدس"، مشيرًا إلى أن مصر تحملت التنظير الغربي طويلًا لكن الوقت أثبت صحة رؤيتها الشجاعة.

وتابع كمال: الإخوان يحاولون الآن بيع خدماتهم مرة أخرى للأمريكيين للالتفاف على القرار، مشيرًا إلى أنهم يعيشون حالة صياح وذعر على مصالحهم المالية والتنظيمية، وليس خوفًا حقيقيًا على الدين أو الأوطان، مؤكدًا أن هذا الذعر دليل على نهاية دورهم كأداة سياسية.

وأوضح أن هذا الموقف يشبه تمامًا مصير المتعاونين الأفغان الذين أُلقي بالقبض عليهم قرب البيت الأبيض بعد انتهاء الحاجة إليهم.

وأكد مقدم "مساء dmc" أن الإخوان سيُتركون لمصيرهم بمجرد أن ينتهي دورهم في الأجندات الغربية.

وشدد الإعلامي أسامة كمال، على أن العالم أدرك أنهم "جماعة وظيفية" وليست دعوية، وسيُرمى بهم في "سلة المهملات" كما يحدث مع كل أداة مُستهلكة.

اقرأ أيضًا:

تحذير من طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار و6 ساعات شبورة كثيفة

رئيس الوزراء يوضح حقيقة انتشار فيروس تنفسي بين طلاب المدارس

موعد إعلان تعريفة السيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة