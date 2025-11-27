رئيس الوزراء يوضح حقيقة انتشار فيروس تنفسي بين طلاب المدارس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتابع الحالة الصحية في مختلف المناطق والقطاعات بشكل مستمر، بهدف رصد أي أمراض وبائية أو عدوى، خاصة بين طلاب المدارس، مما يعكس حرص الحكومة على سلامة المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بعد انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي: "لا يوجد انتشار لفيروس غامض"، موضحًا أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول ظهور "فيروس جديد" هو عارٍ تمامًا من الصحة.

وتابع أن الحالات الصحية المسجلة مؤخرًا ليست سوى "تطورًا للإنفلونزا الموسمية" المعتادة مع بداية فصل الشتاء.

وأشار "مدبولي"، إلى أن مثل هذه الشائعات تتكرر مع كل موسم برد، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على "البيانات الرسمية" الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة.

وأكد أن الحكومة تتابع الأوضاع الصحية بدقة عالية، وطمأن الجميع بأن الوضع الصحي تحت السيطرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تدرك حساسية هذا التوقيت، وأنها تبذل كل الجهود الممكنة لضمان الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة، مؤكدًا أن "ما نعرفه من أرقام وتحليلات هو المرجع الوحيد الذي يجب أن يعتمد عليه الجميع".

