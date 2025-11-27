أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم ضم محافظة الإسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن خبرات وكفاء الشركات المصرية، لاقت إشادة واسعة من عدة دول، قائلًا:"شركة النصر للسيارات حققت أرباحًا لأول مرة خلال العام الجاري بعد خسائر متتالية على مدار السنوات الماضية".



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة شرم الشيخ للسلام ومساعي الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لاقت إشادة واسعة على المستوى الدولي، لما تمثله من تحركات قوية لدعم الاستقرار وحماية المدنيين.



وأوضح مدبولي أن مصر تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى تهدئة شاملة وإنسانية تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتضمن وصول المساعدات إلى القطاع دون عوائق.



وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، إلى أن الدولة حريصة على رفع معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري مع كوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بجهود مشتركة في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بالعاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.