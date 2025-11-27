إرشادات دخول المتحف المصري الكبير اعتبارًا من ديسمبر
كتب : محمد أبو بكر
المتحف المصري الكبير
كشفت إدارة المتحف المصري الكبير، عن إرشادات الدخول التي تبدأ من 1 ديسمبر 2025 المقبل.
ويرصد "مصراوي"، إرشادات دخول المتحف المصري الكبير، وفق إدارة المتحف، كما يلي:
- حجز التذاكر يتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، ولا تتوافر تذاكر للبيع في مواقع المتحف.
- يجب اختيار موعد زمني للدخول عند الحجز، وسيسمح بالدخول فقط خلال الوقت المحدد في التذكرة.
- التحذير من أي جهة غير معتمدة لبيع التذاكر.
- الالتزام بجميع القواعد والتعليمات المعمول بها داخل المتحف في كل الأوقات.
- التذاكر غير قابلة للاسترجاع أو التحويل.
- كل تذكرة صالحة للدخول مرة واحدة فقط، ولا يسمح بالخروج من المتحف.
