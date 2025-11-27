إرشادات دخول المتحف المصري الكبير اعتبارًا من ديسمبر

كشفت إدارة المتحف المصري الكبير، عن إرشادات الدخول التي تبدأ من 1 ديسمبر 2025 المقبل.

ويرصد "مصراوي"، إرشادات دخول المتحف المصري الكبير، وفق إدارة المتحف، كما يلي:

- حجز التذاكر يتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، ولا تتوافر تذاكر للبيع في مواقع المتحف.

- يجب اختيار موعد زمني للدخول عند الحجز، وسيسمح بالدخول فقط خلال الوقت المحدد في التذكرة.

- التحذير من أي جهة غير معتمدة لبيع التذاكر.

- الالتزام بجميع القواعد والتعليمات المعمول بها داخل المتحف في كل الأوقات.

- التذاكر غير قابلة للاسترجاع أو التحويل.

- كل تذكرة صالحة للدخول مرة واحدة فقط، ولا يسمح بالخروج من المتحف.

اقرأ ايضاً:

شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد تصنيف مناطق الإيجار القديم بالجيزة.. ازاي تحسب إيجار شقتك؟

الجيزة: استكمال تجهيزات سكن أطباء مستشفى الواحات البحرية