مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل بشأن وجود فيروسات تنفسية خطيرة بمصر

طمأن الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، المواطنين بعدم وجود أي انتشار لأي فيروسات تنفسية خطيرة في مصر.

وًقال تاج الدين، خلال لقائه عبر الإنترنت مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على شاشة "إم بي سي مصر"، إن العدوى تنتقل وتنتشر بسهولة بين أفراد المنزل الواحد، وبشكل خاص بين الأطفال، الذين ينقلون العدوى لبعضهم البعض نتيجة للتماس المباشر.

وأضاف أن الفيروس يؤثر بشكل مختلف على كل مريض، اعتمادًا على مستوى مناعته، وقد يتسبب في ظهور أعراض عامة مثل تكسير العظام والصداع، وقد يصل تأثيره أحيانًا إلى المخ أو أجزاء أخرى من الجسم.

وأكد مستشار الرئيس أن استخدام المسكنات يعد جزءًا أساسيًا في علاج الإنفلونزا؛ إذ إن الغرض منها هو التخفيف من حدة هذه الأعراض وتحسين الحالة العامة للمريض.

وتابع: "لا أنصح بالإفراط في تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب"، موضحًا أن بعض المسكنات والأدوية المتداولة يكون هدفها الأساسي التقليل من حدة المرض والمضاعفات الجانبية.

وذكر أن هناك أنواع جديدة من الفيروسات التنفسية تظهر وتتطور كل موسم شتوي، مشيرًا إلى أن فيروس الإنفلونزا "أ" يعد الأكثر انتشارًا.

وأشار إلى أن درجة أعراض الإصابة تختلف من شخص لآخر، وتتراوح شدتها حسب المناعة الفردية لكل مريض.