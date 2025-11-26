تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس أبو بكر الروبي رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على محافظة البحر الأحمر ومحافظة شمال سيناء مؤخرا.

وأوضح التقرير أنه وفي ضوء التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالوزارة بشأن احتمالية تعرض شبه جزيرة سيناء وخاصة المنطقة الساحلية ووسط سيناء إلى عاصفة ممطرة متوسطة الشدة، وتعرض سلسلة جبال الأحمر وخاصة المنطقة الجنوبية إلى عاصفة ممطرة ما بين متوسطة الشدة إلى شديدة أو رعدية في بعض الأحيان، فقد تم التنسيق بين قطاع المياه الجوفية التابع للوزارة وغرف العمليات بمحافظتي البحر الأحمر وشمال سيناء للمتابعة على مدار الساعة.

واستعرض التقرير موقف الأمطار التى تعرضت لها محافظة البحر الأحمر يوم الاثنين الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥، حيث حدثت أمطار متوسطة أدت إلى جريان سطحي بعدد من الأودية المتقاطعة مع طريق (مرسى علم – برنيس)، حيث حدث سيل شديد بوادى المخيط والمتواجد به عدد (١) حاجز توجية بطول ٣ كيلومتر وعدد (١) قناة صناعية بطول ٣ كيلومتر لحماية قرية عرب صالح التابعة لمدينة مرسى علم، وقد قامت أعمال الحماية بتوجية المياه في المسار المخطط لها بنجاح مما أدى إلى حماية قرية عرب صالح من أخطار السيول، ومنشآت الحماية القائمة بحالة جيدة حاليا .

كما استعرض التقرير موقف الأمطار التي تعرضت لها محافظة شمال سيناء يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، حيث حدثت أمطار خفيفة الى متوسطة على وسط سيناء بمناطق ( الشيخ - العريش - رفح - التمد ) أدت الى حدوث جريان سطحى بمنطقة التمد، ولم يصل السيل إلى منشآت الحماية الموجود بالمنطقة حيث انتهى السيل بداخل الوادى، وحدث سيل متوسط بوادى الازراق وانتهى السيل داخل الوادى .

جدير بالذكر أن منشآت الحماية من أخطار السيول بوسط سيناء تتمثل في عدد ٧ سدود وعدد ٢ بحيره صناعية وعدد ٢ حاجز إعاقه وعدد ٢٧ خزان أرضى لحصاد مياه السيول بوسط سيناء، وجميعهم بحالة جيدة وجاهزة لاستقبال مياه السيول والأمطار.

ووجه سويلم بمواصلة المتابعة من جانب أجهزة الوزارة، ومواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصله للتعامل مع أى أمطار أو سيول خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد الملتقى السادس لهيئة الرعاية الصحية

"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

3 أخطاء شائعة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. احذرها