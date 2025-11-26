قال الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تستهدف التوسع في إنتاج القدرات المنتجة من الطاقات الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح بطاقة سنوية تبلغ 2500 ميجاوات حتى 2030.

وكشف عصمت أن معظم المشروعات المرتقب إنشاؤها بقدرات مختلفة، ستتم إقامتها بالبحر الأحمر ورأس شقير وجبل الزيت والمنيا بصعيد مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة حاليًّا يصل إلى 7.7 جيجاوات؛ ويشمل الشمس، والرياح، والطاقة المائية، ويبلغ إجمالي إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية حاليًّا نحو 59 ميجاوات .

وأوضح عصمت، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن استراتيجية مصر للطاقة المستدامة للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2030، موزعة بواقع 22% طاقة شمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.

وأكد الوزير أنه يجري العمل على قدم وساق لإنشاء مصنع لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة في مصر للمرة الأولى بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 10 جيجاوات بمنطقة العاشر من رمضان بتعاون مصري- صيني.

وأوضح عصمت أنه سيتم الانتهاء من تشغيل المرحلة الثانية من الربط الكهربائي المصري- السعودي خلال الربع الأول من 2026.

ووقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الفترة الماضية، عددًا من المشروعات الضخمة في مجال طاقتي الرياح والشمس، بقدرات كبيرة مع شركات عربية؛ على رأسها "أكوا باور" السعودية، و"النويس" و"مصدر" الإماراتيتان.. وغيرها، لإنتاج الكهرباء بقدرات تتخطى 25 ألف ميجاوات، متوقعًا إضافة تلك القدرات تباعًا حتى عام 2029

