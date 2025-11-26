منصة رقمية ولجنة مشتركة.. اتفاق جديد لتنظيم العمالة الأجنبية بالسياحة

وقعت وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران، بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام سلامة جودة الشاعر، بهدف تنظيم العمالة الأجنبية داخل القطاع السياحي وضبط سوق العمل بما يضمن الحفاظ على فرص العمل للمصريين وتحقيق احتياجات المنشآت السياحية.

ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار متكامل للتعاون في إصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين بالمنشآت السياحية داخل جمهورية مصر العربية، بما يضمن توحيد المعايير وتسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية والدقة في تنفيذ القواعد المنظمة لهذا الملف الحيوي.

وأكد الجانبان أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة العمل في رعاية وتنمية القوى العاملة وتنظيم علاقتها للمصريين والأجانب، وكذلك الدور المحوري للاتحاد المصري للغرف السياحية في دعم القطاع السياحي وتطوير بيئة العمل وزيادة القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات، ويتضمن البروتوكول عدة أهداف رئيسية تشمل توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل وتسهيل إجراءات إصدارها وصولًا إلى ميكنة المنظومة إلكترونيًا، إلى جانب دعم تبادل المعلومات والخبرات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل السياحي.

وبموجب البروتوكول، تلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري ينظم آليات التنفيذ وإصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام، ومتابعة سير الإجراءات وإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لتيسير التعاون، وسيتم التنسيق مع الاتحاد لتحديد الأنشطة والمهن التي يُسمح للأجانب بالعمل بها بما يحفظ حقوق وفرص العمالة المصرية.

وفي المقابل، يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية تعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية والتعاون مع الوزارة لإنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة إجراءات طلبات التصاريح، مع إعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، والتعامل مع أي خلافات قد تنشأ بشكل ودي، مع الالتزام الكامل بسرية البيانات والمعلومات المتبادلة.

ويأتي هذا البروتوكول تأكيدًا لحرص وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية على تطوير منظومة العمل السياحي، وتحقيق الانضباط داخل سوق العمل، ودعم جهود الدولة في تنمية قطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

