إعلان

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد الملتقى السادس لهيئة الرعاية الصحية

كتب : أحمد جمعة

07:00 ص 26/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، افتتاح الملتقى السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار «من الرؤية إلى التوسع».

يحضر المؤتمر عدد من الوزراء من مصر ومن مختلف الدول، والمحافظين، وسفراء بعض الدول، وشركاء نجاح المنظومة من كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة الي العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي هيئة الرعاية الصحية ملتقى الرعاية الصحية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان