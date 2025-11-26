اليوم.. رئيس الوزراء يشهد الملتقى السادس لهيئة الرعاية الصحية

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، افتتاح الملتقى السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار «من الرؤية إلى التوسع».

يحضر المؤتمر عدد من الوزراء من مصر ومن مختلف الدول، والمحافظين، وسفراء بعض الدول، وشركاء نجاح المنظومة من كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة الي العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.