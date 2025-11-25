كتبت - داليا الظنيني:

قال عبد العزيز عز الدين، محامي ضحايا مدرسة "سيدز الدولية"، إن عدد الضحايا المتوقع أكبر بكثير من عدد المتقدمين بالبلاغات، مشيرًا إلى أن العدد غير محصور، وأن النيابة العامة تتعامل مع القضية بقدر كبير من الأهمية.

وشدد عبد العزيز عز الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "MBC مصر"، على أن "الأمر ليس مجرد هوس أو تصرف فردي، بل عمل منظم أكبر من استغلال جنسي"، مضيفًا: "النيابة تحدثت بلهجة طمأنة لكل الأهالي وأولياء الأمور، وهي تحرص على معالجة القضية بدقة".

وأشار محامي الضحايا إلى أن اعترافات المتهمين تشير إلى وجود أطراف جديدة وتخطيط مسبق للجريمة، وأن الحوادث تُعد عملًا منظمًا يديره آخرون ويستفيدون منه، مع وجود من حرّض واتُّفِق معه وساعد على التنفيذ، مؤكدًا خطورة الموضوع وعمقه.